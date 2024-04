Cosa ha detto De Laurentiis ai magistrati in Procura sull’affare Osimhen | tira in ballo Giuntoli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal contenuto dell'interrogatorio con i pubblici ministeri delladi Roma per l'indagine sull'acquisto didal Lille emerge che il presidente del Napoli Aurelio Deha chiamato in causa l'ex ds Cristiano: "La trattativa l'ha condotta interamente lui. Io credo di non aver mai conosciuto il presidente del Lille"