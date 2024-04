Cosa è successo a Roglic | le condizioni dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Primozè stato vittima di una bruttanel corso della terza tappa deldei2024, con partenza a Ezpeleta e arrivo ad Altsasuquasi 191 km. Il fuoriclasse sloveno della Bora-Hansgrohe, leader della classifica generale della corsa a tappe iberica, è finito violentemente per terra a circa 38 km dal traguardo. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma l’impatto deve essere stato abbastanza forte. Il vincitore dell’ultimod’Italia ha accusato il colpo, fermandosi a bordo strada visibilmente frastornato per almeno un paio di minuti prima di ripartire scortato da due compagni di squadra. Le immagini televisive hanno mostrato diverse escoriazioni sul corpo di, con i pantaloncini strappati e del sangue sul ...