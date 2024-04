Cortona | tutto pronto per la prima Granfondo del Syrah

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – Conto alla rovescia per laedizione delladel, che domenica a Tavarnelle diporterà avanti ben 3 circuiti che vanno per la maggiore nel mondo delle ruote grasse: UmbriaTuscany, Mtb Tour Toscana e Appennino Superbike. La gara nasce dalle ceneri della Colli Cortonesi ed è allestita dal Team Bikecon il patrocinio di Comune di, Regione Toscana, Federazione Ciclistica Italiana,DOC e il supporto di Gs Ossaia e Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica. Sono già oltre 500 gli iscritti alla gara di domenica 7 aprile, che offrirà uno spettacolare percorso fino alla vetta di Monte San Egidio. Il Gran Premio della Montagna toccherà quota 1.056 metri. Da qui gli ...

