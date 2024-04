Corsa in montagna per club Argento per Ryan Robinson

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nella prima prova del campionato di società diinorganizzata dal G.P. REsco, su un percorso molto tecnico con diverse salite impegnative da ripetere più volte, all’interno del Hotel Archimede a Reggello (FI), in evidenza gli atleti dell’atletica Camaiore con il secondo posto dial primo anno nella categoria cadetti U15, che così conferma quanto di buono aveva fatto vedere nella categoria ragazzi. La prova valevole anche come selezione della rappresentativa Toscana cadetti per i campionati italiani diina Lanzada il 4 maggio, mettein condizioni di essere convocato dal responsabile tecnico, dimostrando di essere tra i più forti della categoria a livello regionale, nonostante un infortunio che lo ha bloccato negli ...

Era in testa alla corsa in montagna del Camerun , la più antica competizione atletica internazionale dell’Africa. Poi ha accusato un primo malessere, che lo ha costretto a fermarsi per pochi minuti. ... (ilfattoquotidiano)

La sosta dei tre campionati in stile british di Us Acli-iMarcos ha cambiato le carte in tavola - Capitolo Championship. Giornata chiave nella Corsa al primo posto. L’Esaro United scala la montagna (Romualdo montagna, per la precisione) senza compiere troppi sforzi, per via della mancata ...corrieredellacalabria

Broggi e Rosselli sono primi al traguardo di Mezzana Bigli - Oltre 120 atleti tra giovanissimi e senior hanno partecipato al Cross del Bateau, terza prova del Gp Fidal, a Mezzana Bigli. Sul circuito ideato dal presidente della Garlaschese, Francesco Zappia prim ...laprovinciapavese.gelocal

Inizia il conto alla rovescia in vista del Trofeo Triveneto per regioni che il 14 aprile si svolgerà tra le Prealpi Bellunesi - Miniraduno per i cadetti veneti, oggi a Valpiana, nel Bellunese, dove il 14 aprile si svolgerà la terza edizione della “Santissima”, gara di Corsa in montagna che comprenderà anche il Trofeo Triveneto ...fidal