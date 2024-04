Corridonia | spara col fucile alla moglie e si suicida | la triste vicenda dietro la tragedia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 E’ morto dopo tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ancona. Dopo avere ucciso la, voleva farla finita Bruno Cartechini, l’86enne di, in provincia di Macerata, che domenica, la mattina del giorno di Pasqua, ha preso la tragica decisione. Quella di puntare col proprioda caccia prima contro l’amata donna, coetanea, che ha accudito a lungo e poi contro se stesso. E’ successo nella loro abitazione in contrada Macina, dove al piano superiore vive la figlia della coppia di anziani col marito, che poi hanno dato l’rme dopo che sono stati destati, intorno alle 6, dagli spari al piano terra. Cartechini, secondo quanto è stato ricostruito, non sopportava più di vedere soffrire la, alle prese con l’Alzheimer e con ...

