Correre | come personalizzare l’allenamento e monitorare i propri parametri

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per i runners più tecnologici,diventa anche un’occasione perlee funzioni vitali ecosì l’allenamento in base aiobiettivi. Il battito e la frequenza cardiaca, l’oscillazione, la lunghezza della falcata, il tempo di contatto con il suolo e la potenza sono solo alcuni dei dati che grazie a uno smartwatch si possono tenere sott’occhio. Ma non solo.al mattino ...

Boom dei conti deposito: ultima chiamata prima della BCE - Cosa è un conto deposito “Il conto deposito è un vero e proprio strumento di investimento, che si appoggia a un conto corrente tradizionale e che consente di ottenere una rendita elevata sulle somme ...quifinanza

Influencer, i viaggi innovativi sono con loro. E nascono in Liguria. L’organizzatrice: “Anche se di età diverse, la formula funziona” - Ne sono un fulgido esempio, a Genova, le tante prenotazioni ai corsi per imparare a preparare il pesto, come se visitare un monumento fosse bello ma non completamente appagante. “Sì, l’enogastronomia ...ilsecoloxix

Mind The Gap, il Festival Transfemminista Intersezionale torna a Torino per la IV edizione - Il festival Mind The Gap si propone come un evento chiave per esplorare e discutere il transfemminismo, una corrente di pensiero volta a promuovere l'uguaglianza per tutti. Nella sua quarta edizione, ...torinotoday