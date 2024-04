Corey Graves | “Con Triple H si ha più libertà | meno vincoli rispetto a quando c’era Vince McMahon”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024)H è a capo del booking WWE da quasi due anni, conche, colpito dagli scandali, ha progressivamente lasciato i suoi ruoli all’interno della Compagnia, oggi facente capo da Endeavor. “The Game” ha apportato alcuni cambiamenti e, in particolare, ha dato ai wrestler e a tutti coloro che hanno un ruolo in tv maggiore, contriamente a quanto faceva il Chairman che tendeva a imporre limiti più stringenti. “Ha una passione senza fine per questo business” Durante una intervista con Sportskeeda,, attuale commentatore di SmackDown, ha parlato diH e della sua tendenza a dare maggioreespressiva ai wrestler e tutti coloro che prendono parte ai tv show. Ecco le sue parole: “Il più grosso ...