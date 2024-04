Coppia trovata senza vita in casa a Lonato del Garda Brescia | l’allarme dato da un vicino

I corpi senza vita di un uomo Brescia no di 50 anni e di una donna di origini cinesi di 45 sono stati trovati nell'abitazione di lui a Lonato del Garda , in provincia di Brescia . L' ipotesi su cui ... (tg24.sky)

Lonato , 3 aprile 2024 – Una coppia di fidanzati di 50 e 45 anni; l’uomo italiano, la donna cinese, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione in cui risiedeva lui. L’edificio si trova in via ... (ilgiorno)

Coppia trovata morta in casa: sui corpi dei tagli, ipotesi omicidio-suicidio - Sui cadaveri c’erano segni di tagli. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, la ...pupia.tv

Bimba trova cannabis nella capsula dell’ovetto sorpresa, la mangia e va in coma, genitori: “Era per noi” - L'episodio in Francia dove la polizia e la Procura di Pau hanno incriminato i genitori della bimba di 2 anni per negligenza ...fanpage

Brescia, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio - I corpi di un uomo di 50 anni, bresciano, e la moglie, 45 anni, di origini cinesi, sono stati trovati nella loro casa a Lonato sul Garda, provincia Brescia.lapresse