Coppia trovata morta in una casa nel bresciano | lui aveva 50 anni | lei 45 Ipotesi omicidio-suicidio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) I corpi senza vita di un uomodi 50e di una donna di origini cinesi di 45 sono stati trovati nell'abitazione di lui a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'su...

Neonata ucraina rapita da una coppia russa , non si hanno più sue notizie: la madre di lei è stata ritrovata morta , mentre la nonna scomparsa Un dramma nel dramma. Le notizie che arrivano ... (cityrumors)

Coppia trovata morta in auto , il Paese straniero rifiuta la salma della ragazza : la motivazione è sconvolgente Il quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli, è ancora sotto shock per ... (cityrumors)

Coppia trovata senza vita in casa nel Bresciano - I corpi senza vita di un uomo bresciano di 50 anni e di una donna di origini cinesi di 45 sono stati trovati nell'abitazione di lui a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'ipotesi su cui stanno ...ansa

La crociera finisce in disavventura: nove turisti abbandonati in Africa - Sette americani e due australiani lasciati a terra dalla nave su cui viaggiavano a São Tomé e Príncipe. Hanno dovuto attraversare sei Paesi prima di risalire a bordo in Senegal ...corriere

Schianto a un mese dalle nozze, Valentina in fin di vita dopo aver perso la bimba: “Serve un miracolo” - La disperazione del compagno di Valentina Urli, la donna che ha perso la bimba che portava in grembo da cinque mesi e ora è in fin di vita dopo essere ...fanpage