Coppa Italia | oggi semifinale andata Fiorentina-Atalanta | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Tutto pronto per ladiditra. Il match si gioca, mercoledì 3 aprile 2024, allo stadio Franchi di Firenze dalle 21. Sarà possibile vedere la partita in diretta in tv, in chiaro, su1 e su Mediaset Infinity in. Per quanto riguarda l’, L’allenatore Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Scalvini. Il difensore ha infatti rimediato un infortunio durante la partita vinta sabato contro il Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Difficile stabilire con certezza i tempi di recupero, ma il calciatore potrebbe star ...

Sci, Federica Brignone campionessa Italiana di gigante - Federica Brignone - coronando una straordinaria stagione di Coppa del mondo - è per la quarta volta in carriera campionessa Italiana di gigante. La valdostana del Centro sportivo dei carabinieri ha ...ansa

EX COLLAB. SOUSA A RFV: "L'ADDIO PROBABILE DI ItaliaNO NON DESTABILIZZA: ECCO PERCHÉ" - Sem Moioli, ex collaboratore e portavoce di Paulo Sousa nell'esperienza alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", ...firenzeviola

Roma-Lazio, i precedenti: giallorossi in netto vantaggio ma la vittoria manca dal 2022 - I biancocelesti vengono dal successo nell’ultima stracittadina di Coppa Italia per 1-0, dove il rigore di Zaccagni ad inizio ripresa fu sufficiente per eliminare gli uomini di Mourinho. Quello di ...siamolaroma