Coppa Italia | oggi semifinale andata Fiorentina-Atalanta | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Tutto pronto per ladiditra. Il match si gioca, mercoledì 3 aprile 2024, allo stadio Franchi di Firenze dalle 21. Sarà possibile vedere la partita in diretta in tv, in chiaro, su1 e su Mediaset Infinity in. Per quanto riguarda l', L'allenatore Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Scalvini. Il difensore ha infatti rimediato un infortunio durante la partita vinta sabato contro il Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Difficile stabilire con certezza i tempi di recupero, ma il ...