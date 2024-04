Coppa Italia | Italiano | Bella vittoria | ma a Bergamo servirà un' altra grande partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 – Con una grandissima prova, la Fiorentina si prende il match d’andata della semifinale dipiegando al Franchi l’Atalanta 1-0. A decidere la contesa la perla di Rolando Mandragora che al 31’ sbloccato la situazione con un siluro di sinistro, il quale si è infilato in rete dopo aver violentemente sbattuto sul palo. Un gol di pregevolissima fattura che ha certificato l’assoluto dominio nei primi 45’ dei viola. Nella ripresa l’Atalanta ha cercato di scrollarsi la ruggine di dosso rendendosi pericolosa con Hien e Bakker, ma la Viola non si è fatta spaventare e ha nuovamente creato grattacapi a un Carnesecchi che a più riprese si è nuovamente superato rendendo meno amaro il passivo finale. Un 1-0 che non può quindi che star stretto alla squadra di Vincenzono, apparso comunque soddisfatto e ...