Coppa Italia | Fiorentina-Atalanta | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 3 aprile 2024)si affrontano mercoledì 3 aprile, allo stadio Artemo Franchi di Firenze a partire dalle ore 21, in un match valido per...

Firenze . Una rivalità che si infiamma per la doppia sfida che vale un posto in finale di Coppa Italia e anche nella prossima Super Coppa Italia na. Questa sera (mercoledì 3 aprile ore 21) l’ Atalanta è ... (bergamonews)

Lazio al tappeto: in due verso il forfait per il derby - La Juventus si è aggiudicata il primo round della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro la Lazio. Dopo il successo ottenuto sabato in ...footballnews24

Al Catania la Coppa Italia Serie C, è il primo trofeo della sua storia: si fa festa in uno stadio vuoto - Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C e alza il primo trofeo della sua storia: battuto il Padova per 4-2 dopo i supplementari ...fanpage

Pagelle Juve-Lazio: Vlahovic il migliore, Romagnoli crolla - Vitamina Coppa Italia. Lo Stadium fischia dopo metà gara e i fantasmi sembrano aleggiare ancora. Poi entrano in scena Chiesa e Vlahovic e sono di nuovo fuochi d’artificio. La Juve ritrova i suoi ...corrieredellosport