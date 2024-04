Coppa Italia di serie C | Catania scrive la sua storia | perde a Padova e ribalta in

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli etnei vincono il loro primo trofeo dellacalcistica del club e portano lain bacheca con la vittoria in rimonta per 4-2 d.t.s.

Dal cambio di format da Coppa Uefa a Europa League , la seconda competizione continentale è diventata un tabù per le italiane sono lontani i tempi in cui era un mare nostrum: con il cambio di format ... (calcionews24)

Infortunio Zaccagni , l’esterno della Lazio vuole esserci per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve . Le ultime Uno dei temi aperti in casa Lazio è sicuramente l’ Infortunio di Mattia ... (calcionews24)

Montesilvano pronta ad accogliere i Campionati Italiani di paraciclismo il 13 e14 aprile - A quasi un anno di distanza dallo svolgimento del Meeting Nazionale dei Giovanissimi, a Montesilvano ritorna un’altra prestigiosa manifestazione tricolore, nel fine settimana di sabato 13 e domenica 1 ...rete8

Sci alpinismo, Italia sul podio con De Silvestro/Boscacci nella staffetta mista di Cortina - L'Italia ha archiviato un buon terzo posto con Alba De Silvestro e Michele Boscacci nella staffetta a coppie miste di Cortina d'Ampezzo, ultimo evento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ...oasport

Franco Arese, ottanta voglia di atletica - Come si fa a non voler bene a Franco Arese. Come si fa a non provare innata simpatia per un uomo che trasuda umanità, che nel tempo mantiene i contatti con tutti, che ti abbraccia appena ti vede e ti ...fidal