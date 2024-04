Coppa Italia di serie C | Catania scrive la sua storia | perde a Padova e ribalta in

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli etnei vincono il loro primo trofeo dellacalcistica del club e portano lain bacheca con la vittoria in rimonta per 4-2 d.t.s.

Juve - Lazio, Marocchino: "Non sai mai cosa aspettarti. E in finale ci va..." - L'ex calciatore Domenico Marocchino ai microfoni di TMW Radio ha parlato della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. All'Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti sul risultato ...lalaziosiamonoi

CALCIO / TERAMO SALUTA LA Coppa, IN FINALE VA IL PATERNÓ - Teramo saluta la Coppa Italia. Dopo aver vinto la semifinale all’andata al Bonolis per 2 - 1 contro i siciliani del Paternó, i biancorossi di Pomante sono stati sconfitti in Sicilia per 2 - 0 con gol ...certastampa

SUPERCoppa - La Juventus fa felice l'Arabia, prevista una Final Four da record - L'Arabia Saudita si prepara a ospitare una SuperCoppa Italiana d'altissimo livello nel gennaio del 2025. La vittoria della Juventus sulla Lazio nell'andata della semifinale della Coppa Italia (2-0, re ...napolimagazine