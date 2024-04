Coop per ragazzi autistici in ex villa del boss casalese Sandokan rischia la chiusura

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Giornata per la consapevolezza dell'autismo passa, i problemi restano. Lo sa bene Vincenzo Abate, papà di due, gemelli, di 26 anni e presidente dellaerativa "La Forza del Silenzio", che da sedici anni si occupa di offrire sostegno e terapie avanzate a minori e maggiorenni, un caso unico considerando le difficoltà crescenti di ottenere terapie e aiuto per gliche hanno compiuto diciotto anni. Laerativa non si trova in un luogo qualunque: siamo a Casal di Principe, ex fortino della camorra, clan dei Casalesi. Oggi una realtà in radicale trasformazione. In via Bologna, cuore della città, nellache fu delFrancescoSchiavone, un tempo simbolo di affari criminali, è rimasto solo il marmo pregiato. ...