Controlli nei cantieri a San Leucio del Sannio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) : denunciato un imprenditore, irregolarità sulla formazione, sul POS e lavoro neroneia Sandel Sasnnio. I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio in provincia di Benevento, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, unitamente ai loro colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento, ieri hanno verificato diversiedili in allestimento nell’ambito del territorio di competenza. Inel corso di servizio teso a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto dello sfruttamento della manodopera e del lavoro nero. In particolare, all’esito delle attività ispettive, in Sandelin provincia di Benevento, i ...

Lotta alla processionaria, Alia e l’ufficio Ambiente al lavoro per individuare e tagliare nidi sui pini in città. Il bruco, va ricordato, può recare gravi danni alle piante e agli animali, persone ... (lanazione)

Torino. Controllo del territorio nelle festività pasquali: la Polizia di Stato arresta 13 persone in 72 ore - Continua incessante l'attività di prevenzione sul territorio cittadino svolto dalle Volanti dell'UPGSP e dei commissariati: durante il periodo delle festività pasquali appena trascorso, grazie al meti ...lamilano

Librino: Controlli, scoperti lavoratori in nero - I carabinieri di Catania hanno scoperto otto lavoratori in ‘nero’ durante Controlli in due autolavaggi del popolare quartiere di Librino che hanno portato alla denuncia dei rispettivi titolari. Ai con ...cataniaoggi

Aviaria e rischio pandemia, Usa al lavoro per strategie e vaccini - Gli Stati Uniti quanto sono preparati per una eventuale pandemia di influenza aviaria La risposta dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dopo i casi nei bovini in Texas Quanto so ...adnkronos