Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto | identificate duecentodieci persone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di cui quattro sanzionate per possesso di sostanza stupefacente Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria e di personale della Polizia Metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aMancini, via Poerio e porta Nolana. Nel corso dell’attività sono state210, di cui 4 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale ed una sanzionata amministrativamente per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ...

A causa di una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l’acqua alta è scattato l’ Allarme bomba in piazza San Marco , a Venezia . Buona parte della zona è stata interdetta ed è stata ... (ilfattoquotidiano)

Controlli in Piazza Garibaldi e Porta Nolana , identificate diverse persone nella zona mercato e contestate due violazioni stradali Nella mattinata di ieri, è stato effettuato un servizio ... (puntomagazine)

Lo Street control torna in azione: ecco dove e quando - Torna in azione, anche in questo mese, lo Street controll. I Controlli dei vigili urbani, "armati" dell'apparecchiatura, sono previsti a partire da domani e nei giorni: 9, 12, 16, 18, 22, 26 e 30, ...agrigentonotizie

Controlli nel napoletano: il bilancio dell’operazione - Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centr ...ilmeridianonews

Il Mater Olbia in Piazza con la Carovana della Prevenzione delle patologie oncologiche di genere - Quarta edizione del progetto Mater & Komen - Insieme per il Nord Sardegna, la Carovana della Prevenzione fa tappa a Olbia, il 6 aprile, in Piazza Terranova Pausania, nel centro storico. Virtuosa colla ...unionesarda