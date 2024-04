Controlli in aeroporto Fiumicino | Denunciati per furto 4 viaggiatori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Agenzia Nova) – I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato una persona intenta a procacciare clienti tra i passeggeri presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” e hanno anche denunciato 5 persone tra cui quattroper tentato. In particolare, i militari della stazionedihanno sanzionato un’autista Ncc, sorpreso nei pressi del Terminal 3 arrivi, mentre procacciava illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 1.164 euro. Da ulteriori verifiche, l’autista è risultato sprovvisto anche della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale, e per questo motivo gli è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore ed è stato anche ...