Controlli della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) , identificate centodiciassette persone di cui trentanove con precedenti Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato didi, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adi. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 117 persone, di cui 39 con precedenti di, e controllato 67 veicoli. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Tempo di lettura: 2 minutiNel fine settimana scorso, in Avellino e nei comuni sede di Commissariato distaccato, sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di posti di controllo, i servizi ... (anteprima24)

continuano i controlli a tappeto da parte della polizia locale di Giugliano . Durante gli ultimi due giorni (oggi e lunedì) sono state emesse 20 multe per varie violazioni. Tra queste, il mancato ... (teleclubitalia)

La nuova auto vettura in forza alla Questura di Bergamo è l’ Alfa Romeo “ Tonale ”, destinata ai servizi di controllo del territorio . Un’ auto vettura che garantisce affidabilità, manovrabilità ed ... (bergamonews)

Generali completa l’acquisizione di Conning e delle sue controllate da Cathay Life - Generali ha completato l'acquisizione di Conning Holdings Limited e delle sue controllate da Cathay Life, come annunciato il 6 luglio 2023.simplybiz.eu

Firenze rilancia le edicole: meno souvenir in centro e pubblicità fuori dall’Unesco - Sostenere le edicole contro la crisi e ridefinizione della presenza dei chioschi in città con qualche nuova apertura anche in parchi e giardini pubblici di Firenze. È quanto previsto dalla terza parte ...055firenze

San Giuliano Milanese: Intensificati i Controlli per la rimozione delle biciclette abbandonate - Al momento le bici abbandonate sul territorio sono 43: verranno rimosse il 12 aprile qualora i proprietari non intervengano ...7giorni.info