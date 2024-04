Conti pubblici | Giorgetti | “Scontata la procedura Ue per deficit eccessivo”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ministro dell'Economia in audizione davanti alle commissioni Bilancio: "Massima ponderazione uso risorse per sostenibilità debito" "Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno (7,2 per cento del pil