Contest musicale Per i giovanissimi La sfida a maggio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dedicato a chi ama cantare, mettersi in gioco e coltivare un sogno. Dedicato ai: dai 6 ai 14 anni di età. E’ il talent che ha ideato Lisa Interlicchia (nella foto) 16 anni a agosto. Il talent è in calendario per il 25 e il 26dalle 15 al Parco Pitagora, parco con il quale la studentessa ha collaborato. Il progettoè stato possibile anche grazie a tanti sponsor. L’iniziativa si chiama “New Talent School“, Dai voce al tuo Talento, è alla prima edizione e nasce da un progetto ideato dalla studentessa che abita con mamma Katy a Piano del Quercione. Per iscriversi è possibile trovare i moduli di adesione nelle scuole dei bambini e degli adolescenti che vogliono partecipare. Ulteriori informazioni al 329.3240639 e al 339.1163034. Iche si vogliono esibire possono proporre il ...