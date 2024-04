Conte e Schlein | marciare divisi per perdere uniti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per il voto alle Regioni a quello per i Comuni non riescono a scegliere lo stesso candidato. E peggio va per le Europee... Dopo il risultato dell’Abruzzo, Giuseppeed Ellynon fanno in tempo ad avvicinarsi che già si scoprono inconciliabili. E pronti alla prossima batosta. «Tanto l’aria s’adda cagnaaa...». Giuseppe, pochette nel taschino e cravatta a pois, festeggia la vittoria alle regionali sarde strimpellando Pino Daniele. È il nostalgico grido di battaglia del subcomandante grillino. Sogna la riscossa, grazie alle fini strategie imbastite assieme alla generalessa piddina, Ellycome un solo uomo, per strappare l’Italia al centrodestra. Regioni e comuni, fino alla battaglia finale per Palazzo Chigi. È passata appena qualche settimana da quei trionfali propositi. ...