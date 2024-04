(Di mercoledì 3 aprile 2024) Contabile settore assicurativo, 1 posto Sede di lavoro: Meda. Codice offerta Afolmet: 75568. Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato, full time (lu-gio 9-13 e 14-18; ve 9-13 e 14-16.30), Ccnl Commercio. Retribuzione commisurata a profilo ed esperienza. Presso broker assicurativo, affiancherà il responsabile nella gestione dellatà aziendale. Indispensabili diploma a indirizzo amministrativo, conoscenza principali applicativi Office e di gestionetà ; esperienza di almeno 3-5 anni, preferibilmente in ambito assicurativo. Contabile area fiscale, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona viale Certosa). Codice offerta: 74823. Contratto: tempo indeterminato, full time (8.30-17.30 con pausa di 1h), Ccnl commercio e terziario. Retribuzione: 30.000-33.000 euro lordi l’anno. Il candidato deve avere qualche anno di esperienza ...

Gli americani sono sconcertati da una cifra che il Comando USA in Europa ha candidamente ammesso, pur comunicandola sottovoce: il 25% delle armi concesse all’Ucraina non sono state adeguatamente ... (strumentipolitici)

Contabili per assicurazione e spedizioniere marittimo - Due posizioni aperte nel settore contabile: contabile settore assicurativo a Meda e contabile area fiscale a Milano. Requisiti specifici e dettagli contrattuali forniti. Per ulteriori informazioni, co ...ilgiorno

La sanità calabrese prosciugata dalle società di factoring - Con il meccanismo delle doppie fatture, prosciugata la sanità calabrese dalle società di factoring; c'è il rischio di infiltrazioni mafiose ...quotidianodelsud

Superbonus: i commercialisti sulle criticità del nuovo decreto - I commercialisti presentano alcune osservazioni sul nuovo decreto relativo al superbonus e ai bonus edilizi. Il presidente de Nuccio ha scritto al ministro Giancarlo Giorgetti e al viceministro Mauriz ...msn