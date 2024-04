Confindustria | Garrone si ritira | «Faccio un passo indietro» Via libera a Orsini presidente

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per «unaforte, occorre innanzitutto mettere un candidato nelle condizioni di potersi scegliere la propria squadra e la propria strutturamente, senza alcun condizionamento...

La strada per la presidenza di Confindustria diventa spianata per Emanuele Orsini . Si è infatti ritira to dalla corsa per il vertice di viale dell’Astronomia Edoardo Garrone . Domani si riunirà il ... (lanotiziagiornale)

Confindustria, Orsini: “Grazie a Garrone per libertà di scegliere squadra migliore” - Così Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare. “Qualche ora fa Edoardo Garrone mi ha anticipato la sua scelta e ha voluto condividere con me quei ...lapresse

Orsini: 'Ora Confindustria si stringa in un progetto di unità' - "Qualche ora fa Edoardo Garrone mi ha anticipato la sua scelta e ha voluto condividere con me quei valori, che sono anche i miei, che hanno determinato la sua decisione", scrive in auna lettera Emanue ...ansa

Presidenza di Confindustria, la lettera di Orsini dopo il passo indietro di Garrone - Roma, 3 marzo 2024 – Sono passati pochi minuti dalla lettera con la quale Edoardo Garrone annuncia rinuncia alla corsa alla presidenza di Confindustria che, poche ore dopo, arriva la “replica” di Emil ...quotidiano