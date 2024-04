Confindustria | Garrone si ritira dalla corsa | Un segnale di unità alle imprese e al Paese Orsini verso la presidenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “La scelta di anteporre il fine alla persona, mi impone di fare un passo indietro e di consentire ad Emanueledi trovare quelle condizioni ideali per guidaresenza condizionamenti, e di poterlo fare con grande senso di responsabilità, in nome di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli”. Ad affermarlo, secondo quanto si apprende, è il presidente di Erg, Edoardoin una lettera inviata ai colleghi della Confederazione nella quale annuncia la sua rinuncia allaper ladi viale dell’Astronomia alla vigilia del Consiglio generale in programma domani. “Questa – sottolinea– è una rinuncia che personalmente mi costa molto, ma che confido possa determinare una svolta comportamentale e sostanziale, rendendomi e rendendoci ...