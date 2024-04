Confindustria | Garrone rinuncia a corsa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 15.18 L'industriale ligure Edoardosi ritira dallaal vertice die lascia la strada per la prossima presidenza all'imprenditore emiliano Emanuele Orsini.Domani si riunirà il consiglio per votare il leader.annuncia il passo indietro "per il bene di" e in una lettera spiega: dopo "forti fratture e tensioni", "non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi" "Solo sostenendo un unico candidato si può garantire la miglior governabilità"