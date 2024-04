Confindustria | Garrone lascia la corsa per la presidenza | «Segnale di unità»

Dopi "forti fratture e forti tensioni", a Confindustria "Non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e ... (quotidiano)

Dopi "forti fratture e forti tensioni", a Confindustria "Non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e ... (quotidiano)

Garrone, non utile a Confindustria vincere per qualche voto - Dopo "forti fratture e forti tensioni", a Confindustria "non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili ...ansa

Confindustria, Garrone lascia la corsa alla presidenza: “Segnale di unità” - Roma – Edoardo Garrone lascia la corsa per la presidenza di Confindustria. L'imprenditore, in una lettera indica che per "una Confindustria forte, occorre innanzitutto mettere un candidato nelle condi ...ilsecoloxix

Confindustria, Garrone: “Faccio un passo indietro” - Edoardo Garrone, presidente di Erg e numero uno del Sole 24 Ore, candidato ligure per la corsa a Confindustria alla vigilia del voto in Consiglio generale, è pronto a rinunciare alla corsa pur di non ...repubblica