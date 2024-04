Condannato a Otto Anni il Rapinatore Seriale di Supermercati a Francavilla al Mare

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chieti - Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di condanna adi reclusione nei confronti di A.M., un uomo di 34ritenuto responsabile di una serie di tre rapine ai ddial. La condanna è stata accompagnata da un'ulteriore disposizione che lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. L'accusa si è concentrata sulle azioni del 34enne, che ha agito con aggressività e determinazione, minacciando le vittime con un coltello durante le rapine. Il procuratore Marika Ponziani aveva richiesto la pena di, slineando la gravità dei reati commessi. Le rapine si sono verificate a breve distanza l'una dall'altra nel mese di agosto 2020, rispettivamente ...

