Con ’Lampedusa’ Barbara incanta la fiera

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha portato la Toscana sul podio di una delle manifestazioni artistiche più interessanti del momento: ancora un riconoscimento importante per l’artista quarratinaPratesi, che a Forlì ha partecipato, con le sue opere, a "Vernice art fair 2024" ed è stata premiata al concorso Coiné riservato agli artisti presenti alla mostra. Le sue opere poi, a ulteriore conferma dell’originalità e carica emozionale della sua arte, sono state scelte per fare da cornice alla mostra che ha reso omaggio allo stilista Therry Mugler, sempre nel quartiere fieristico di Forlì. "Lampedusa", una tela 90 x 120 a tecnica mista, è l’opera che è stata premiata dalla giuria, scelta in una rosa di trenta dipinti tra i quattromila esposti dei settecento autori provenienti dall’Italia e dall’estero. La premiazione del concorso collaterale alla mostra, "Coinè per l’Arte -pittura, scultura, ...