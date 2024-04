“Con il nastro rosa” 2024 il nuovo singolo di Cristian Marchi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da venerdì 5 aprile sarà in rotazione radiofonica già disponibile sulle piattaforme digitali dal 22 marzo., virtuoso dj producer e remixer, ha infuso nuova vita in “Con il” di Lucio Battisti, creando un’onda di entusiasmo tra gli amanti della musica elettronica. La sua reinterpretazione, acclamata nei club durante i suoi set DJ, ha conquistato in fretta i cuori dei clubbers, portandoa trasformare questo progetto, nato come un bootleg, in unufficiale. Realizzata in collaborazione con Luis Rodriguez e Paolo Sandrini, e con la voce di Massimiliano Ferriani, questa reinterpretazione moderna si ispira al Future Rave, rendendola un anthem nei dancefloor. “Con ildi ...

Riccardo Piazzolla è il nuovo Trade Marketing Director di Birra Peroni - Con la sua produzione annua che supera i 7 milioni di ettolitri ... sia in Italia sia nel mondo: PERONI, PERONI nastro AZZURRO, PERONI nastro AZZURRO STILE CAPRI, PERONI nastro AZZURO 0.0, TOURTEL, ...horecanews

Biman Bangladesh Airlines, volo diretto FCO - Dhaka - Si è svolta questa mattina la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro della compagnia aerea Biman Bangladesh Airlines del volo Roma Fiumicino - Dhaka all'aeroporto di Roma Fiumicino. Presenti al ...advtraining

Scuola per cuochi per ragazzi con sindrome Down in ex villa boss - Una villa confiscata ad un boss di camorra diventa da oggi una scuola per cuochi dove i ragazzi con sindrome di Down potranno aspirare a diventare chef. (ANSA) ...ansa