Como | allontanato per maltrattamenti | continua a vivere con i genitori | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Era in casa del padre, nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare emesso dal giudice qualche giorno prima, impostogli per le vessazioni fisiche e violente nei confronti del genitore. La Squadra Volante è intervenuta ieri pomeriggio in un’abitazione del quartiere di Rebbio, dove haun ventiduenne originario del Ghana, per aver inosservato il provvedimento del giudice. Gli agenti erano andati a notificare alcuni atti aidel ragazzo, trovandolo però presente in casa, nella sua camera da letto. È stato quindi prelevato, portato in Questura eper aver violato il provvedimento emesso dal giudice. Processato questa mattina per direttissimo, ha patteggiato 8 mesi di reclusione ed è stato portato al Bassone.