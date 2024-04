Comitato S o S 372 Benevento-Caianello | “Operato dell’Anas inadeguato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delS.o.S. 372. IlS.o.S. 372a seguito della notadiffusa in queste ore in merito alle lunghe code sulla S.S. 372 che si sono verificate nella scorsa giornata chiarisce che le code, intensificati nel pomeriggio, erano già presenti dalla mattinata, difatti già dalle 11:00 del mattino la fila di auto cominciava dallo svincolo di Ponte-Torrecuso. Non può essere accettata, quindi, la tesidi un Suo intervento “tempestivo” come non può che farci sobbalzare dalla sedia l’affermazione della sospensione dei lavori nel periodo natalizio per evitare disagi agli automobilisti. Invero la sospensione dei ...