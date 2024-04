Come superare indenni Mercurio retrogrado in Ariete | guida di sopravvivenza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci risiamo,e sappiamo tutte cosa significa: caos cosmico. Ma niente paura, questa volta siamo pronte! Sì perché è tempo di armarsi di pazienza, di tirare fuori il nostro spirito più zen e di affrontare insieme questo periodo astrologico con un pizzico di ironia e tanto buon umore. Abbiamo preparato per voi unadiperinche vi aiuterà a navigare in queste settimane fatte di imprevisti, comunicazioni impazzite ed energia frenetica. Cosa significa quandoQuando parliamo di, facciamo riferimento all’evento astronomico che si verifica quando il pianeta sembra cambiare ...

superare le difficoltà scolastiche e prevenire il malessere giovanile - Un incontro che potrà interessare genitori, studenti e studentesse, operatori del mondo della scuola e professionisti dell’area psico-sociale. Un confronto aperto che mira a fornire un quadro della ...vita

Far rinascere Giulia Farnese attraverso un libro - La Mezzabarba ha dedicato la sua ultima fatica letteraria alla figura di questa donna vissuta tra il 1400 e il 1500, romanzo già tradotto ed edito in quattordici lingue: "IULIA FARNESIA - Lettere da ...libero

Il baby blue è il colore che sa di primavera, Come indossarlo in 9 outfit eleganti e cool - Il baby blue, o azzurro pastello, è protagonista delle passerelle e dello street style, indossato in total look, in coordinato o con gli accessori ...vogue