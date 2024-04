Come sta andando l’age verification negli Stati Uniti?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È passato oltre un anno dal giorno in cui in Louisiana è entrata in vigore quella legge che prevede l’obbligo per le piattaforme che offrono contenuti riservati a un pubblico adulto di adottare sistemi e strumenti per la verifica dell’età dell’utente. Da allora,USA è diventato un tema che ha coinvolti molti altriamericani (in assenza di una normativa federale) e altri Paesi sparsi per il mondo. Ma è veramente tutto oro quello che luccica? LEGGI ANCHE > Agcom cerca soluzioni per la agesui siti per adulti Piccola premessa: ogni singolo Paese (soprattutto quelli al di fuori dell’Unione Europea) ha normative differenti non solo per quel che riguarda l’accesso ai siti pornografici, ma anche per quel che concerne il comparto relativo alla tutela della privacy ...