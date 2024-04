Come ottenere un metabolismo flessibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si è parlato anche di dieta chetogenica lo scorso 23 marzo a Roma, durante il Biohacking Forum 2024 organizzato dal coach Stefano Santori - che segue atleti olimpionici, ha lavorato con brandFerrari e Poste Italiane ed è Manager dell’innovazione riconosciuto dall’ex Ministero per lo Sviluppo Economico (oggi Mimit) - e a cui hanno partecipato i nomi più illustri del settore a livello internazionale. È stata l'occasione per fare il punto sulle ultime frontiere della salute e della longevità, dove ovviamente l'alimentazione assume un ruolo sempre più centrale. E poiché eravamo in cerca di consigli sul regime alimentare più corretto per garantirsi la massima efficienza sul lungo periodo, in base alle ultime scoperte, ci siamo rivolti proprio a Santori, che ha iniziato a occuparsi di biohacking nel 1994, in seguito a problemi fisici, studiando approcci alternativi per ...