Come finisce Il Meglio di Te | finale e spiegazione del film | Antonio muore ?

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Ildi Te,deldi Rai 1 Ildi Te è un2023 in prima tv su Rai 1 il 3 aprile 2024, diretto da Fabrizio Maria Cortese e tratto da un fatto realmente accaduto (che vi spieghiamo qui). Maria Grazia Cucinotta nella storia è l’affascinante Nicole, mentre Vincent Riotta è, un uomo di successo che prematuramente deve affrontare la sua malattia, che gli lascia ancora pochi mesi di vita. In questo momento doloroso e cruciale, nella sua casa di campagna si radunano tutte le donne che per lui sono state importanti: la sorella Paola, la giovane amica Sara con il figlio Lorenzo, la ex suocera con cui è rimasto un legame particolare e, infine, Nicole, il suo grande amore, un amore finito bruscamente anni prima. ...