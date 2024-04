Come evitare che le fragole ammuffiscano in frigo | il trucco testato da noi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Siamo in primavera ed è anche tempo di, ma quando le acquistiamo dobbiamo sempre stare attenti a consumarle nel giro di poche ore, ondecherapidamente. Una situazione un po’ scocciante, che possiamo risolvere con un piccolo, ma efficacissimoche abbiamo voluto testare noi stessi. Vi basterà avere un po’ di aceto bianco e un barattolo di vetro pulito e asciutto. Tutto quello che dovete fare è togliere ledal loro contenitore di plastica (quello del supermercato, per intenderci) riponetele in una ciotola e sciacquatele bene con acqua fresca alla quale avrete aggiunto almeno una tazzina di aceto bianco. Dopo aver sciacquato bene le vostre, scolatele e tamponatele delicatamente con della carta da cucina per assorbire tutta l’acqua. ...