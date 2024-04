Colletta del libro per i detenuti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ladele della cartoleria per la scuola del carcere ancora una volta ha rappresentato un importante momento di solidarietà e condivisione. L’iniziativa organizzata dalla Federazione delle Cartolibrerie associate Confcommercio Ascom Bologna anche quest’anno ha riscosso un notevole successo e ha permesso di raccogliere materiale di cartoleria come penne, colori, matite, quaderni, album da disegno e libri, tra i quali romanzi e vocabolari, che sono stati consegnati ai referenti della scuola del carcere della Dozza. "Questa iniziativa rappresenta da sempre un importante segno di solidarietà e inclusione sociale – commenta Medardo Montaguti, Presidente Federcartolai e vicepresidente della Federazione delle Cartolibrerie Confcommercio Ascom Bologna –. È fondamentale continuare su questa strada, supportando chi vive una ...

