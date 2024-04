Colle | Piano Mattei lavoro comune Africa

Firenze, 8 marzo 2024 – Il concerto di Renato Zero in programma domenica 10 marzo alle ore 21 al Mandela Forum di Firenze si svolgerà in concomitanza della Partita Fiorentina-Roma . Visti la ... (lanazione)

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia : In vista delle festività pasquali Trenitalia ha predisposto un piano di collegamenti per garantire l’offerta dei treni Alta velocità e intercity da e ... (noinotizie)

La nuova passeggiata archeologica romana: lo studio Labics vince il concorso internazionale: Teodoro e delle salite e discese del Colle Capitolino, e che sarà caratterizzata da un incremento ... Seguirà la definizione delle opere previste dal Piano Strategico, finanziato con altre risorse da ...

Il Piano Mattei, secondo Mattarella. Energia, istruzione, sicurezza in Costa d'Avorio e Ghana (di L. Bianco): ...visita di Mattarella in terra africana per rendersi conto di come si attui nella realtà il Piano ... La prima volta in assoluto per un inquilino del Colle nel paese. Il giorno dopo, spazio agli interessi ...