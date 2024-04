Colle | fermare aggressione russa a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 21.30 "Si avverte con forza l'esigenza di lavorare tutti con ancora maggiore impegno per porre fine alla ingiustificabiledella Russia all'Ucraina Paese indipendente e sovrano". Così Mattarella al brindisi della cena di Stato in Costa d'Avorio. "Si tratta di un conflitto che mette in discussione i principi fondamentali del multilateralismo, della pari dignità e della libertà di ogni Paese.Gli effetti destabilizzanti di questa guerra colpiscono duramente tutti i continenti".