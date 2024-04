Colle | violenza Gaza ostacola sicurezza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 16.30 Durante la sua visita in Africa,il Presidente Mattarella esprime "preoccupazione per la situazione in medio Oriente" dopo il 7 ottobre."Un giorno di onta, con gli attacchi di Hamas e poi con la reazione d'Israele, con sofferenze gravissime per la popolazione di". Dalla Costa D'Avorio, Mattarella sottolinea che questa situazione "rischia di creare ostacoli invece di agevolare lad'Israele e la possibilità di costruire uno Stato palestinese. Resta solo la soluzione di 'due popoli, due Stati'".

Botte tra professore e custode in ateneo: in tribunale sono entrambi assolti - Ascoli, 2 aprile 2024 – Creò scalpore la lite che avvenne il 25 ottobre 2018 nei locali dell’Università al Colle dell’Annunziata ... Coccia era finito a processo per lesioni e tentata violenza privata ...ilrestodelcarlino

Si sta incubando una nuova stagione di violenza politica - Stragi terroristiche, violenza politica, scontri tra opposte fazioni, intolleranza, fanatismo, manicheismo, rifiuto della democrazia. Tutto cominciò attorno al fatidico 1968, con manifestazioni, ...lucidamente