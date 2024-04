Coldiretti | ristori per peronospera | in Toscana 260 milioni di danni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 - Via libera aiper le imprese vitivinicole toscane colpite dalla temibile peronospora che aveva portato ad una perdita consistente della produzione di uva lo scorso anno. Icertificati indalla malattia funginea, a seguito della ricognizione della Regione, ammontano a 260di euro. A dirlo èin riferimento alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto del Masaf che ha riconosciuto l'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nelle province e nei sottoelencati territori agricoli per icausati alle produzioni di uva dall'1 aprile al 30 giugno 2023. Le domande di aiuto potranno essere presentate ad Agea entro 45 ...

