Colazione a sbafo con la prepagata rubata | mano pesante del questore

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fabriano (Ancona), 3 aprile 2024 – Bivacco con ladopo una serata ‘brava’:delCesare Capocasa nei confronti di un 22enne e un 25enne. I fatti risalgono ad un weekend di metà marzo quando un giovane fabrianese aveva deciso di passare la serata in un locale notturno della città. A tarda notte, rientrato a casa, si accorgeva di non avere più con sé il portafogli. Invano aveva ripercorso la strada sino al vicino locale che nel frattempo aveva chiuso: convinto di poterlo ritrovare al suo interno l’indomani, si è messo a dormire. Al suo risveglio, però la app della sua carta, operativa sul proprio smartphone, notificava che, qualche ora prima, erano stati effettuati cinque pagamenti (tutti di importi di importi di poco inferiori ai 50 euro, ...

