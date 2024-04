Cocciaretto-Azarenka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Charleston 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Elisabettase la vedrà contro Victoriaal secondo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. Sfida complicata per la marchigiana, che cerca un po’ di continuità e vittorie anche a un livello superiore dopo aver ben figurato nelle ultime settimane in un paio di ‘Wta 125’. All’esordio una vittoria contro Bogdan arrivata in lotta, che male non fa considerate le tante sconfitte giunte nello stesso modo in questi primi mesi di stagione.l’azzurra potrà giocare anche a braccio sciolto in un match in cui non ha nulla da perdere contro un’sicuramente in forma. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 3 aprile, alle ore 17:00 ...