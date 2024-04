Cobweb | la recensione del film di Kim Jee-woon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fresco di vittoria al KoreaFest 2024, ventiduesima edizione della rassegna fiorentina dedicata al cinema sudcoreano,è l’ultima fatica di Kim Jee-. Il regista, noto per la sua capacità di confrontarsi con naturalezza con qualsiasi genere, era in gara nella sezione “Orizzonti coreani”. Ilè stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 2023, ottenendo una buona accoglienza. Lo scorso 29 marzo, ha invece trionfato nella serata finale della kermesse toscana, svoltasi nell’ormai storica sede del Cinema La Compagnia. La giuria, presieduta da Elisabetta Vagaggini, ha assegnato il premio con la seguente motivazione: «Per la capacità di raccontare il cinema e mescolare in maniera innovativa i generi thriller, horror e commedia con virtuosi salti temporali tra verità e finzione. Per la ...