Classifica Forbes | tra i più ricchi d’Italia tanti lombardi | da Prada a Beretta | tutti i nomi dei miliardari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 aprile 2024 – Che sia laglobale o quella italiana, tra igià noti della lista annuale di, quest’anno compaiono nuovi “paperoni” che ingrossano le fila dei piùal mondo (e in Italia). Se Giovanni Ferrero, con i suoi 43,8 miliardi di patrimonio rimane in vetta ormai da tempo, al secondo posto la novità assume il nome di Andrea Pignataro, finanziere bolognese che con 27,5 miliardi di dollari scalza la concorrenza. Milano occupa idealmente la terza posizione incon Giorgio Armani, nato a Piacenza ma figlio adottivo del capoluogo lombardo dagli inizi della sua carriera nella moda: lo stilista presenta un ragguardevole patrimonio di 11,3 miliardi di dollari e si pone in testa aiche affollano la...