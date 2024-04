(Di mercoledì 3 aprile 2024) Grandi polemiche in Australia per il successo del Flying Bats FC in undi calcio, la Beryl Ackroyd Cup. Lache ha dominato la competizione ha tra le sue filegender. In una delle partite, conclusasi col punteggio di 10-0, una giocatriceha messo a segno sei gol. Alcuni genitori furiosi hanno ritirato le loro figlie dalle partite, adducendo "motivi di sicurezza" e spiegando che le partecipanti non erano consapevoli di essersi iscritte per competere contro maschi biologici.

