Cina | treni in ritardo a est dopo sisma di magnitudo 7 | 3 a Taiwan

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fuzhou, 03 apr – (Xinhua) – Il terremoto di7,3 che oggi ha colpito la zona di mare vicino a Hualien, a, in, ha causato ritardi diffusi neie alcune cancellazioni nelle province orientali cinesi del Fujian e del Jiangxi, dove sono state avvertite le scosse. In seguito al terremoto, la China Railway Nanchang Group Co., Ltd., del Jiangxi ha avviato una risposta di emergenza di alto livello, attuando piani di salvataggio di emergenza e esentando i passeggeri dalle spese di cancellazione dei biglietti. A Fuzhou, capoluogo della provincia del Fujian, il personale e i volontari della stazione ferroviaria hanno assistito i passeggeri, aiutandoli a ottenere il rimborso e a cambiare i biglietti alla stazione ferroviaria di Fuzhou. Ci sono stati anche passeggeri bloccati nelle stazioni ...