Cina | sisma di magnitudo 7 | 3 colpisce area marittima vicino a Hualien

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pechino/Taipei, 03 apr – (Xinhua) – Un terremoto di7,3 ha colpito la zona di mare, a Taiwan, in, alle 7:58 di questa mattina (ora di Pechino), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC). L’epicentro e’ stato monitorato a 23,81 gradi di latitudine nord e 121,74 gradi di longitudine est, a una profondita’ di 12 chilometri, si legge in un rapporto pubblicato dal CENC. I giornalisti di Xinhua a Taipei hanno avvertito intense scosse, con edifici che hanno tremato ininterrottamente per oltre un minuto. Il funzionamento degli ascensori del loro appartamento e’ stato interrotto. Secondo i rapporti dei media locali, forti scosse sono state avvertite in varie parti di Taiwan, tanto da indurre la metropolitana di Taipei a sospendere il funzionamento. ...